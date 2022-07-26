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1 час назад

Терапевт рассказала, кому нужно следить за холестерином

Москва24иещё 1

Врач-терапевт Ирина Ярцева объяснила, кто находится в группе риска холестериновой болезни, сообщает "Вечерняя Москва".

Терапевт рассказала, кому нужно следить за холестерином
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам специалиста, для каждой из групп граница допустимого уровня холестерина своя.

"Людям, у которых отсутствуют сердечно-сосудистые и диабетические заболевания, а также тем, кто ведет активный образ жизни, занимается спортом и не курит, допустимо повышение уровня холестерина до шести единиц",

– объяснила она.

Однако тем, у кого есть сердечно-сосудистые или диабетические заболевания, а также тем, кто имеет вредные привычки, например курение, рекомендуется держать уровень холестерина не выше пяти единиц.

Не стоит забывать, что в группу риска входят и те, кто перенес инфаркты, инсульты, операции на сердце или тяжелые формы сахарного диабета, добавила врач.

Ранее главный диетолог московского Депздрава Антонина Стародубова рассказала, что 15–25 граммов горького и темного шоколада в день могут быть полезны и безопасны для здоровья, в частности для сердца и сосудов.

Специалист отметила, что наиболее полезными считаются сорта шоколада с высоким содержанием какао-бобов – не менее 70%, а также с относительно невысоким содержанием сахара – не более 25%. По ее словам, умеренное потребление темного шоколада снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует нормализации артериального давления и липидного обмена, повышает продуктивность головного мозга.

Употреблять такой шоколад лучше в первой половине дня, когда наиболее высока физическая активность, подчеркнула диетолог, так как этот продукт обладает высокой калорийностью.

ЗОЖ,Ирина Ярцева,Антонина Стародубова,
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