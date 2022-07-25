Врач Мельникова назвала продукт, повышающий риск смерти

«Содержание нитрита натрия, глутамата натрия, стабилизаторов и усилителей вкуса несет повышенный риск развития различных пищевых аллергических реакций и усиливает выработку медиаторов воспаления. К переработанному мясу, подвергнутому засаливанию, консервированию, копчению и другим процессам для улучшения вкуса и срока годности, относят сосиски, сардельки, колбасы, ветчину, бекон, консервы, соленое, вяленое и копченое мясо, карбонат, мясные соусы. Именно эти продукты составляют 26% расходов от общей корзины россиян», — подчеркнула врач.