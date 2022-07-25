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1 час назад

Врач Мельникова назвала продукт, повышающий риск смерти

Ura.Ru

Потребление красного мяса и колбас повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом URA.RU заявила врач превентивной и антивозрастной медицины сервиса Health Buddy Валерия Мельникова.

Врач Мельникова назвала продукт, повышающий риск смерти
Фото: Ura.ruUra.ru

«По результатам клинических исследований, увеличение потребления красного и переработанного мяса связано с повышенным риском развития следующих заболеваний: сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца, колоректального рака и повышением риска смертности от сердечно-сосудистых болезней. Международное агентство по изучению рака относит переработанное мясо к канцерогенам человека первой группы, то есть оно является фактором риска злокачественных новообразований», — рассказала Валерия Мельникова.

Добавки, содержащиеся в переработанном мясе, также способны нанести вред, предупредила эксперт.

«Содержание нитрита натрия, глутамата натрия, стабилизаторов и усилителей вкуса несет повышенный риск развития различных пищевых аллергических реакций и усиливает выработку медиаторов воспаления. К переработанному мясу, подвергнутому засаливанию, консервированию, копчению и другим процессам для улучшения вкуса и срока годности, относят сосиски, сардельки, колбасы, ветчину, бекон, консервы, соленое, вяленое и копченое мясо, карбонат, мясные соусы. Именно эти продукты составляют 26% расходов от общей корзины россиян», — подчеркнула врач.

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