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2 часа назад

Как по замерам талии понять, что у вас ожирение

Ferra.ru

Одной из разновидностей ожирения считается абдоминальный тип. Из-за него нередко у человека появляются такие проблемы со здоровьем, как гипертония, высокий уровень холестерина, хроническое воспаление суставов. Вот как понять, что у вас есть этот тип ожирения.

Как выявить ожирение по замерам талии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Максим Елисеев, хирург из клиники «РЖД-Медицина» города Воронежа, отметил, что абдоминальное ожирение представляет собой ожирение по типу «яблоко». Другими словами, у человека появляется лишний вес в районе туловища и внутренних органов живота. Определить наличие подобной проблемы просто: нужно лишь измерить окружность талии.

Можно заключить, что человек страдает абдоминальным ожирением, если у него окружность талии составляет более 94 см (у мужчин) или более 80 см (у женщин).

К лишнему весу приводит большое количество разных факторов. Главные среди них - нерегулярное питание (вместе с перееданием), малоподвижный образ жизни, употребление множества продуктов с высоким содержанием «лёгких» углеводов.

Не так уже редко из-за абдоминального жира у человека возникает гипертония, повышенное давление, хроническое воспаление в суставах, появляется сильная утомляемость и снижается работоспособность, развивается апатия и депрессия, а также диабет второго типа.

Обычно этот тип ожирения обнаруживает терапевт, врач общей практики, эндокринолог. В качестве лечения пациенту назначают здоровое питание, физические упражнения и (иногда) лекарства.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,Максим Елисеев,
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