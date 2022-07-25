Что нужно есть для улучшения работы пищеварения

Ферментация или брожение – это естественный метаболический процесс жизнедеятельности микроорганизмов. Благодаря ему многие продукты становятся не только более вкусными, в них содержится больше полезных микро- и макроэлементов.
Например, к ним относятся вино, чайный гриб, кисломолочная продукция, пиво, хлеб на закваске и многое другое. Брожение бывает самых разных видов, например, молочнокислое, участвующее в производстве сыра и других молочных продуктов.
Этаноловое или спиртовое участвует в создании вина и пива. Уксуснокислое брожение нужно для получения уксуса, чайного гриба, кефира и пива ламбик.
Различные ферментированные продукты более питательны, чем их обычные версии. Пробиотики, которые появляются в процессе брожения, помогают восстановить баланс полезных бактерий в кишечнике, улучшают его работу и пищеварительной системы в целом.
Кроме того, они минимизируют симптоматику синдрома раздражённого кишечника во всех проявлениях.
Однако некоторые квашеные продукты бывают вредны, так как содержат много сахара, соли, жира. Важно изучать состав на упаковке перед покупкой, пишет Food ru.