Что нужно есть для улучшения работы пищеварения

Ферментация или брожение – это естественный метаболический процесс жизнедеятельности микроорганизмов. Благодаря ему многие продукты становятся не только более вкусными, в них содержится больше полезных микро- и макроэлементов.

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Например, к ним относятся вино, чайный гриб, кисломолочная продукция, пиво, хлеб на закваске и многое другое. Брожение бывает самых разных видов, например, молочнокислое, участвующее в производстве сыра и других молочных продуктов.

Этаноловое или спиртовое участвует в создании вина и пива. Уксуснокислое брожение нужно для получения уксуса, чайного гриба, кефира и пива ламбик.

Различные ферментированные продукты более питательны, чем их обычные версии. Пробиотики, которые появляются в процессе брожения, помогают восстановить баланс полезных бактерий в кишечнике, улучшают его работу и пищеварительной системы в целом.

Кроме того, они минимизируют симптоматику синдрома раздражённого кишечника во всех проявлениях.