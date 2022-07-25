4 альтернативы вредным продуктам, которые помогут похудеть

Избавиться от лишних килограммов, даже внедрив в жизнь спорт, гораздо сложнее, если вы налегаете на вредные продукты. К счастью, многие из них можно заменить на здоровые аналоги, которые не только помогут похудеть, но и насытят организм полезными веществами. Подробнее об этих полезных продуктах – в материале "Рамблера".

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Соль/ Лимонный сок

Если вы из тех, кто не мыслит пищу без соли, попробуйте заменить ее на лимонный сок. Он совершенно не вредит фигуре, и при этом добавляет еде тех вкусовых качеств, за которые обычно ответственна соль.

Картофельные чипсы/ Свекольные чипсы

В магазинах здорового питания достаточно много аналогов картофельных чипсов из других, более полезных овощей. Обратите внимание на свекольные – они имеют насыщенный вкус и хороший состав.

Оливковое масло/ Яблочное пюре

Этот совет подойдет любителям выпечки. В следующий раз, собираясь приготовить кексы или пирог, замените масло на яблочное пюре (его можно приготовить самостоятельно, измельчив яблоки в блендере). Вкусовые качества выпечки не пострадают, но калорий в ней будет меньше.

Сухари/ Орехи