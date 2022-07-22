Почему в жару постоянно хочется спать и как с этим бороться

Эти советы помогут сохранить работоспособность и концентрацию.

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Почему в жару так сильно клонит в сон

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Обезвоживание

Все мы знаем, как полезно пить чистую воду, но кто из нас изо дня в день системно соблюдает этот «ритуал»? Большинство людей пребывают в состоянии лёгкого обезвоживания практически постоянно, а в жаркую погоду это становится особенно заметно.

Нарушение водно-солевого баланса

С потом мы теряем жидкость, а также соли калия, кальция, магния. При нарушении баланса электролитов кровь становится гуще и сердцу приходится работать интенсивнее. А значит, и весь организм расходует больше энергии, вследствие чего хочется больше отдыхать.

Ускорение обменных процессов

Повышенная температура воздуха увеличивает частоту сердечных сокращений и скорость обмена веществ. Используя различные рецепторы на коже, организм получает информацию из окружающей среды и применяет её для синхронизации внутренних метаболических процессов. Пытаясь снизить температуру тела, весь организм начинает работать более интенсивно. Всё это быстрее истощает запас энергии, и мы чувствуем упадок сил.

Дополнительная нагрузка на мозг

Мозг больше других органов страдает от перегрева. Помните фильм «Неспящие», который вышел в 2021 году? Персонажи умирали не от отсутствия сна, а от перегрева мозга из-за постоянной работы без возможности уснуть. В жаркую погоду кровь приливает к голове, таким образом охлаждая серое вещество. Весь организм мобилизуется, перегоняя кровь, а затем переходит в режим экономии энергии. Поэтому может резко захотеться спать.

Резкий переход с яркого солнца в тёмное помещение

Резкая смена окружения может обмануть мозг, заставив его подумать, что пришло время спать. Происходит лёгкий сбой циркадных ритмов и частичный синтез мелатонина, гормона сна, не тогда, когда нужно.

Падение давления

Расширение сосудов в момент повышения температуры тела ведёт к падению давления, что вызывает слабость и сонливость. Поэтому не только в жаркое летнее время, но даже после сауны, бани или солярия хочется отдохнуть.