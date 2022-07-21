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1 час назад

Эксперты рассказали, как побороть тягу к сладкому

Москва24

Часто человек испытывает тягу к сладкому, когда ему не хватает определенных минералов и витаминов, поэтому в рацион необходимо включить продукты с этими элементами. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Эксперты рассказали, как побороть тягу к сладкому
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Функциональный диетолог, аллерголог-иммунолог Венера Османова рассказала, что тяга к сладкому возникает, когда человеку не хватает магния, цинка, железа, хрома и витаминов группы B. Включение этих элементов в рацион значительно снизит тягу к сахару.

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Для восполнения магния следует употреблять пшеничные отруби, семена тыквы, миндаль, кунжут и кедровые орехи. Фасоль, натуральное какао, яйца содержат цинк, а мойва, треска, тунец – хром. Охоту к сахару отбивает и горький вкус, который есть у рукколы, листьев салата и шпината.

Врач-диетолог Андрей Тарасевич рассказал, что при существующей западной системе питания, где основа – углеводы, невозможно сохранить здоровье.

"80% всех заболеваний прямо или опосредованно связаны с избыточным поступлением сахара в организм, то есть с неправильным питанием", – пояснил Тарасевич.

Вместе с тем стоит обратить внимание и на скрытый сахар, который есть практически во всех продуктах промышленного производства. При этом самым вредным из сахаров считается фруктоза, так как она перерабатывается в печени, а большая ее часть преобразуется в жир.

Османова объяснила, что организм постоянно поддерживает высокий уровень сахара в крови при хроническом стрессе. В этом случае организм расходует ресурсы, поэтому возникает потребность в компенсации и появляется тяга к глюкозе.

"Частые скачки инсулина приводят к гипогликемии (пониженному содержанию глюкозы в крови) и расшатыванию работы поджелудочной железы, угрожая организму развитием диабета", – предупредила Османова.

Специалист также рассказала, что нарушения сна негативно влияют на гормональный фон. Гормоны голода и насыщения вырабатываются ночью и помогают регулировать аппетит. При дефиците сна сбиваются гормональные настройки, отсюда вытекает состояние постоянного ненасыщения.

Психолог Анастасия Гузенко рекомендовала в моменты острой тяги к сладкому взять перерыв на несколько минут.

"В это время займитесь тем, что может захватить ваше внимание: прогуляться, позвонить другу. Или проиграйте кино до конца: вспомните, что вы обычно чувствуете, когда съели лишнее", – посоветовала Гузенко.

Ранее диетолог Лаура Бурак заявила, что кудрявая капуста кале укрепляет кости. Она отметила, что это овощное растение содержит витамин K1, регулирующий уровень кальция в организме. Чтобы улучшить вкус, можно помять капусту с оливковым маслом, лимонным соком, солью, перцем и добавить в салат.

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