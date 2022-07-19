Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, вредно ли лежать после приема пищи. Она отметила, что эту привычку нельзя назвать здоровой.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Когда человек сразу после приема еды решает прилечь или поспать, его пищеварительная система запускает процессы, негативно влияющие на жизнедеятельность организма,

— пояснила она в комментарии aif.ru.

Врач уточнила, что если прилечь после обеда, то желудочный сок поступит в пищевод. Следствием этого станет жжение в груди, кислый привкус во рту или отрыжка.

Кроме того, в желудке остаются непереваренные кусочки еды. Это приводит к увеличению количества болезнетворных микроорганизмов.