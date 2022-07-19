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2 часа назад

Вредно ли лежать после приема пищи

Вечерняя Москва

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, вредно ли лежать после приема пищи. Она отметила, что эту привычку нельзя назвать здоровой.

Вредно ли лежать после приема пищи
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Когда человек сразу после приема еды решает прилечь или поспать, его пищеварительная система запускает процессы, негативно влияющие на жизнедеятельность организма,

— пояснила она в комментарии aif.ru.

Врач уточнила, что если прилечь после обеда, то желудочный сок поступит в пищевод. Следствием этого станет жжение в груди, кислый привкус во рту или отрыжка.

Кроме того, в желудке остаются непереваренные кусочки еды. Это приводит к увеличению количества болезнетворных микроорганизмов.

Врачи советуют после приема пищи постоять или немного подвигаться. Если такой возможности нет, то лучше посидеть 15–20 минут, затем лечь на диван так, чтобы тело было под углом 45 градусов.

ЗОЖ,
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