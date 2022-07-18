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1 час назад

Врач указал на разницу в причинах храпа у мужчин и женщин

Lenta.ru

Алкоголь и курение являются причинами большей подверженности мужчин храпу, рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин. Причину разницы в храпе мужчин и женщин он назвал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Врач указал на разницу в причинах храпа у мужчин и женщин
Фото: shutterstockshutterstock

По словам Калинкина, мужчины храпят примерно в семь-восемь раз чаще, чем женщины. «Связано это со многими факторами и, прежде всего, с повышением веса и с образом жизни. Потому что курение и алкоголь усугубляют проблему храпа», — сказал он.

Но, продолжил врач, после возраста, когда у женщин наступает менопауза, гормональные изменения заставляют храпеть и их. «За счет уровня, прежде всего, прогестерона, одна из функций которого — дыхательная стимуляция, женщины очень быстро догоняют мужчин в процентном отношении. И тоже за счет повышения веса, за счет эндокринных изменений у них тоже проблема храпа, апноэ занимает одно из первых мест», — заключил он.

Ранее отоларинголог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Эдуард Вязьменов перечислил простые упражнения для борьбы с храпом и его последствиями. Если проблема с храпом пока не в запущенном состоянии, то нужно делать упражнения с языком, губами и челюстью, направленные на укрепление мягкого неба, рассказал он.

ЗОЖ,Александр Калинкин,МГУ,
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