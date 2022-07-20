Врач объяснила, можно ли есть сливки диабетикам

Врач-эндокринолог Елена Губкина объяснила, можно ли при диабете есть сливки.

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Она подчеркнула, что люди отказываются от сахара, когда у них диагностируют диабет второго типа. Но при отказе от сладкого продолжают есть жирные, калорийные продукты.

Между тем диабет второго типа сопровождается множеством сопутствующих болезней. Среди них гипертония, ожирение. Проблема в том, что калорийные продукты влияют на уровень липидов и артериального давления. В итоге это повышает уровень сахара.

Врач отметила, что сливки в связи с этим лучше исключить из рациона, но диету должен составлять эндокринолог, который подберёт режим и структуру питания, исходя из особенностей конкретного человека.