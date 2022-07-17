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44 минуты назад

Алкогольные напитки, которые повышают давление

Ferra.ruиещё 1

Людям с повышенным кровяным давлением рекомендуют значительно ограничить потребление алкоголя в принципе. Однако есть напитки, которые особенно плохи с этой точки зрения.

Алкогольные напитки, которые повышают давление
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Напитки, смешанные с газировкой

Виски с колой или водка со спрайтом могут повысить ваше давление за счёт добавленного сахара в газировке.

Кровавая Мэри

Помимо смеси томатного сока и водки, данный напиток содержит и большое количество натрия, что может повысить кровяное давление, особенно у людей, чувствительных к этому веществу.

Десертные коктейли

В напитках с мороженым, сливками и т.д. тоже есть сахар, а ещё насыщенные жиры.

Маргарита

Здесь всё то же самое.

Грязный мартини

В жидкости от консервированных оливок содержится натрий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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