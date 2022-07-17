Алкогольные напитки, которые повышают давление

Людям с повышенным кровяным давлением рекомендуют значительно ограничить потребление алкоголя в принципе. Однако есть напитки, которые особенно плохи с этой точки зрения.

Напитки, смешанные с газировкой

Виски с колой или водка со спрайтом могут повысить ваше давление за счёт добавленного сахара в газировке.

Кровавая Мэри

Помимо смеси томатного сока и водки, данный напиток содержит и большое количество натрия, что может повысить кровяное давление, особенно у людей, чувствительных к этому веществу.

Десертные коктейли

В напитках с мороженым, сливками и т.д. тоже есть сахар, а ещё насыщенные жиры.

Маргарита

Здесь всё то же самое.

Грязный мартини

В жидкости от консервированных оливок содержится натрий.