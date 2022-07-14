В Роспотребнадзоре назвали овощ для снижения холестерина

Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова рассказала о дешевом в летнее время овоще, который помогает похудеть и нормализовать уровень холестерина.

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Как рассказала Антипова, баклажан является одним из лидеров на "овощном фронте". Благодаря своему составу этот овощ помогает наладить обмен веществ и защищает организм от окислительного стресса, повреждения клеток и ослабления защитных механизмов, передает слова эксперта интернет-портал "Российской газеты".

– Своим красивым фиолетовым цветом баклажан обязан антоцианам. Эти растительные пигменты снижают уровень холестерина, обладают антисептическими свойствами и препятствуют развитию воспалительных процессов, – цитирует СМИ собеседницу.