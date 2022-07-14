Почему мы потеем ночью: что не есть, чтобы не потеть

Самоохлаждение — естественный процесс, но на него влияет много факторов.

Потоотделение — это механизм организма для своевременного охлаждения. Повышенное потоотделение в медицине называют гипергидрозом, он считается симптомом серьёзных заболеваний. Но существует и ряд продуктов, которые способны усиливать потоотделение без каких-либо патологий.

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Особенно неприятно, когда такое состояние застаёт врасплох в общественных местах, на важных мероприятиях или ночью. Рассказываем, каких продуктов стоит избегать перед сном, чтобы не потеть ночью.

Острая и горячая пища

При употреблении острой или горячей пищи всегда поднимается температура тела. Это активирует механизм терморегуляции — самоохлаждение, то есть потение. Острая пища, как и горячие напитки, перед сном может вызвать обильное потоотделение, особенно в момент засыпания.

В некоторых случаях от острой пищи стоит и вовсе отказаться. В каких именно, читайте в нашей статье.

Кофе, какао, горячий шоколад, чай

Кофеиносодержащие напитки, какао, жидкий шоколад, чай также могут стимулировать потовые железы. Большие дозы кофе и подобных напитков (не только перед сном) увеличивают приток крови к почкам и подавляют усвоение натрия. Отсюда мочегонный эффект — излишний натрий надо выводить из организма — как через учащённые походы в туалет, так и через кожу с потом. При этом почки особенно нуждаются в поддержке в вечернее и ночное время — в это время они усиленно работают.

Алкоголь

Способен расширять кровеносные сосуды, что также может привести к обильной потливости не только в вечернее время.

Некоторые специи

Имбирь, тмин, корица, мёд обладают сосудорасширяющими свойствами. Это помогает усилить кровообращение, а значит, создаёт эффект тепла и провоцирует повышенное потоотделение.

Бананы

Содержат повышенные дозировки магния и витаминов группы В и способны усиливать процессы терморегуляции. Также бананы содержат большое количество тирозина, что хорошо для здоровья щитовидной железы и надпочечников. Последние среди прочего участвуют в терморегуляции.

Мясо и чёрная фасоль

Мясо (особенно красное), а также чёрная фасоль — это белки, которые усваиваются труднее, чем углеводы и некоторые жиры. Именно поэтому белковая пища даёт длительное чувство насыщения и приятное тепло. Мясо богато железом и витаминами группы В, которые способны усиливать обменные процессы и повышать уровень тепла в организме.

Вечером поджелудочная железа вырабатывает меньше фермента протеазы, поэтому белки сложнее расщепить. Это, в свою очередь, заставляет весь организм активизироваться, и вероятность повышения температуры тела так же, как и потоотделения, возрастает.

Лук и чеснок

Из-за большого содержания серы и своих жгучих свойств эти овощи способны усиливать потоотделение.