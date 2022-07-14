Почему мы потеем ночью: что не есть, чтобы не потеть

Самоохлаждение — естественный процесс, но на него влияет много факторов.
Потоотделение — это механизм организма для своевременного охлаждения. Повышенное потоотделение в медицине называют гипергидрозом, он считается симптомом серьёзных заболеваний. Но существует и ряд продуктов, которые способны усиливать потоотделение без каких-либо патологий.
Особенно неприятно, когда такое состояние застаёт врасплох в общественных местах, на важных мероприятиях или ночью. Рассказываем, каких продуктов стоит избегать перед сном, чтобы не потеть ночью.
При употреблении острой или горячей пищи всегда поднимается температура тела. Это активирует механизм терморегуляции — самоохлаждение, то есть потение. Острая пища, как и горячие напитки, перед сном может вызвать обильное потоотделение, особенно в момент засыпания.
В некоторых случаях от острой пищи стоит и вовсе отказаться. В каких именно, читайте в нашей статье.
Кофеиносодержащие напитки, какао, жидкий шоколад, чай также могут стимулировать потовые железы. Большие дозы кофе и подобных напитков (не только перед сном) увеличивают приток крови к почкам и подавляют усвоение натрия. Отсюда мочегонный эффект — излишний натрий надо выводить из организма — как через учащённые походы в туалет, так и через кожу с потом. При этом почки особенно нуждаются в поддержке в вечернее и ночное время — в это время они усиленно работают.
Способен расширять кровеносные сосуды, что также может привести к обильной потливости не только в вечернее время.
Имбирь, тмин, корица, мёд обладают сосудорасширяющими свойствами. Это помогает усилить кровообращение, а значит, создаёт эффект тепла и провоцирует повышенное потоотделение.
Содержат повышенные дозировки магния и витаминов группы В и способны усиливать процессы терморегуляции. Также бананы содержат большое количество тирозина, что хорошо для здоровья щитовидной железы и надпочечников. Последние среди прочего участвуют в терморегуляции.
Мясо (особенно красное), а также чёрная фасоль — это белки, которые усваиваются труднее, чем углеводы и некоторые жиры. Именно поэтому белковая пища даёт длительное чувство насыщения и приятное тепло. Мясо богато железом и витаминами группы В, которые способны усиливать обменные процессы и повышать уровень тепла в организме.
Вечером поджелудочная железа вырабатывает меньше фермента протеазы, поэтому белки сложнее расщепить. Это, в свою очередь, заставляет весь организм активизироваться, и вероятность повышения температуры тела так же, как и потоотделения, возрастает.
Из-за большого содержания серы и своих жгучих свойств эти овощи способны усиливать потоотделение.
Всё хорошо в меру. И даже перечисленные продукты при минимальном употреблении в вечернее время скорее немного согреют вас, нежели заставят сильно потеть ночью. Но злоупотреблять ими, разумеется, не стоит.