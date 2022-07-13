Диетолог рассказала, как бороться с зависимостью от фастфуда

«Чтобы избавиться от привыкания, нужно просто найти альтернативы фастфуду и правильно себя начать ими кормить и баловать. Например, чтобы уйти от картофеля фри, нужно начать запекать его дома в духовке или покупать запеченный картофель. Не жареный, а именно запеченный, то есть без погружения во фритюр. Надо не просто убрать фастфуд из своей жизни, а найти здоровые альтернативы, добавлять обязательно к приему пищи травы, салаты, фрукты, овощные гарниры», — объяснила Нурия Дианова.