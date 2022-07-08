Названы эффективные разгрузочные дни для диатебиков

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, какие разгрузочные дни будут наиболее эффективными для пациентов с сахарным диабетом.

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Главный фактор при подборе, на который стоит обратить внимание — стабильность сахара крови. Чем более стабильный сахар, тем более строгие разгрузочные дни можно устроить. Следующее, на что стоит обратить внимание — это сопутствующие заболевания. Есть такие, при которых голодные и полуголодные дни противопоказаны. К ним относятся гипотериоз, надпочечниковая недостаточность, выраженное снижение функции печени и почек.

— Самый полезный вид разгрузочного дня — белая рыба с овощами в качестве основного блюда и груша или яблоко — на десерт. При диабете лучше выбрать разгрузку на легком белке, овощах или фруктах и ягодах с низким гликемическим индексом. Нужно использовать более легкие продукты без глютена. При этом сахар не будет падать, — посоветовала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.