Правда ли, что голод делает человека злым и раздражительным

Если вы не ели долгое время, то вас будет выводить из себя практически всё вокруг. Исследователи обнаружили, что человек действительно становится злым, когда голоден. То есть чувство голода и правда может управлять нашим поведением.

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Исследование, проведённое профессором Виреном Свами из Университета Англии Раскин и его коллегами, показало, что голодом, человеческими эмоциями и поведением есть связь. В ходе этого исследования изучались данные о 64 взрослых, которые в течение трёх недель записывали свои эмоции и уровень своего голода.

В результате оказалось, что гнев, раздражительность и другие неприятные ощущения были связаны с голодом. Из-за голода участники испытывали злость в 34 процентах случаев, а раздражительность - в 37 процентах случаев.

При этом всё ещё не ясно, почему голод делает людей более раздражительными. Учёные лишь полагают, что это может объясняться низким уровнем сахара в крови (из-за этого человек становится более импульсивным и агрессивным) или негативным влиянием на саморегуляцию и самоконтроль человека.