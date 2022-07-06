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1 час назад

Кардиолог рассказал об опасности купания после инфаркта

Вечерняя Москва

После операций на сердце и инфаркта нельзя долго загорать и резко окунаться в холодную воду. Об этом рассказала кардиолог Анна Кореневич.

Кардиолог рассказал об опасности купания после инфаркта
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Первые полгода после инфаркта не рекомендуется резко погружаться в холодную воду, это может спровоцировать спазм коронарных артерий и даже внезапную остановку сердца, — пояснила эксперт.

Она уточнила, что сердечнику не стоит плавать в непрогретых водоемах. Особенно это касается проруби. По словам кардиолога, опасными могут быть солнечные ванны, перенесшим инфаркт разрешается принимать их до 11 утра и после 18 вечера. В остальное время стоит проводить в тени.

Кореневич предупредила, что при погружении в воду нужно слушать свое тело и быстро реагировать на сигналы. Если вы ощущаете дискомфорт, то необходимо выйти из воды, сообщила врач в своем Telegram-канале.

ЗОЖ,Анна Кореневич,
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