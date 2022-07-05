Диетолог рассказала, чем опасна вода с магнием

«Если вода лечебная, то в ней содержится высокая концентрация минеральных веществ. Однако ее должен выписать врач — как дополнительный источник, например, магния. Я не рекомендую много ее пить. Во всем должна быть мера. Излишнее количество солей может нанести вред организму. Часто такую воду выписывают как дополнительный источник минералов для людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек и печени»,