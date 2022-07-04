Ожог от крапивы: полезен ли он на самом деле или опасен

Ожог от крапивs – это классическая аллергическая реакция и воспринимается как воспалительный процесс. Тяжесть состояния пациента после контакта с крапивой и, соответственно, развитие реакции будут зависеть от объема поражения кожи.
Самая неприятная история будет разворачиваться, если у человека на фоне контакта с крапивой вдруг разовьется ангионевротический отёк – так называемый отек Квинке. У не склонных к аллергии людей всё обычно проходит спокойно.
Некоторые советуют использовать крапиву в качестве терапии артрита и артроза. Как это работает: происходит поверхностный контакт раздражающего действия, в результате чего наш организм вырабатывает определенные противовоспалительные медиаторы и направляет их к пораженным участкам кожи, там они воздействуют на подлежащий сустав.