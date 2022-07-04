Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+30° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
2 часа назад

Ожог от крапивы: полезен ли он на самом деле или опасен

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Ожог от крапивs – это классическая аллергическая реакция и воспринимается как воспалительный процесс. Тяжесть состояния пациента после контакта с крапивой и, соответственно, развитие реакции будут зависеть от объема поражения кожи.

Ожог от крапивы: полезен ли он на самом деле или опасен
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
Если объём поражения большой и человек самостоятельно не может купировать болевой синдром и снять зуд, он вызывает скорую и врачи уже принимают решение, подлежит ли пациент госпитализации. Стоит понимать, что такие случаи бывают редко, и чаще всего опасность крапива представляет только для аллергиков.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Видео дня

Самая неприятная история будет разворачиваться, если у человека на фоне контакта с крапивой вдруг разовьется ангионевротический отёк – так называемый отек Квинке. У не склонных к аллергии людей всё обычно проходит спокойно.

Аптечка первой помощи для того, чтобы снять зуд, для взрослых и детей будет выглядеть следующим образом:

антигистаминный препарат,
мазь с содержанием глюкокортикостероидов,
обезболивающий препарат,
глюкокортикостероиды в ампулах.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Некоторые советуют использовать крапиву в качестве терапии артрита и артроза. Как это работает: происходит поверхностный контакт раздражающего действия, в результате чего наш организм вырабатывает определенные противовоспалительные медиаторы и направляет их к пораженным участкам кожи, там они воздействуют на подлежащий сустав.

Такие методики используются и даже работают, но вызывать воспаление в организме искусственно - не самая лучшая идея.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители