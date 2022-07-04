Ожог от крапивы: полезен ли он на самом деле или опасен

Ожог от крапивs – это классическая аллергическая реакция и воспринимается как воспалительный процесс. Тяжесть состояния пациента после контакта с крапивой и, соответственно, развитие реакции будут зависеть от объема поражения кожи.

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Если объём поражения большой и человек самостоятельно не может купировать болевой синдром и снять зуд, он вызывает скорую и врачи уже принимают решение, подлежит ли пациент госпитализации. Стоит понимать, что такие случаи бывают редко, и чаще всего опасность крапива представляет только для аллергиков.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

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Самая неприятная история будет разворачиваться, если у человека на фоне контакта с крапивой вдруг разовьется ангионевротический отёк – так называемый отек Квинке. У не склонных к аллергии людей всё обычно проходит спокойно.

Аптечка первой помощи для того, чтобы снять зуд, для взрослых и детей будет выглядеть следующим образом:



антигистаминный препарат,

мазь с содержанием глюкокортикостероидов,

обезболивающий препарат,

глюкокортикостероиды в ампулах. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Некоторые советуют использовать крапиву в качестве терапии артрита и артроза. Как это работает: происходит поверхностный контакт раздражающего действия, в результате чего наш организм вырабатывает определенные противовоспалительные медиаторы и направляет их к пораженным участкам кожи, там они воздействуют на подлежащий сустав.