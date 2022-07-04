Врач заявила о пользе разговоров во время трапезы

Разговоры во время приема пищи могут быть полезны. Таким необычным и интересным мнением с журналистами Общественной Службы Новостей поделилась врач-эндокринолог одной из районных клинических больниц Московской области Мария Калошина. По словам специалиста, неспешный прием пищи с неторопливыми разговорами за столом позволит сделать трапезу здоровой, избавит желудок от излишнего насыщения и поспособствует снижению веса.

По словам врача, одним из плюсов в практике разговоров во время приема пищи станет профилактика лишнего веса. «Питаясь медленно, вы съедите намного меньше еды. Дело в том, что мозгу требуется около двадцати минут, чтобы убедиться, что организм насытился. Если же мы едим быстро, мозг не успевает понять, что мы уже сыты, и прием пищи затягивается. Отвлекаясь на разговор во время еды, делая паузы между блюдами, вы не только получите удовольствие от трапезы, но и насытитесь меньшим количеством пищи, избежите проблем с желудочно-кишечным трактом, будете здоровее и жизнерадостнее»», - пояснила Мария Калошина.