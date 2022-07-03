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58 минут назад

Психолог перечислила правила хорошего отдыха

Ura.Ru

Отдыхать нужно до того, как организм почувствует усталость, меняя привычный жизненный темп и деятельность. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психолог Елена Перминова.

Психолог перечислила правила хорошего отдыха
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Прозвучит странно, однако отдыхать нужно до того, как почувствуете усталость. Это нужно делать, когда почувствовал именно утомление, а не усталость. Этому в наше время почти учиться нужно, потому что в наш век считается, что чем быстрей бежишь, тем лучше. Из ежедневного: заметить, что устали глаза от монитора — дать им отдохнуть. Хочешь спать — спи, а не смотри "еще одну серию сериала"»,

— сказала Елена Перминова.

Психолог также отметила важность вида отдыха.

«Тут самое сложное — это знать, какой подходит именно вам, что именно вас наполняет ресурсом. Идеальный отдых, который совмещает отдых физический, эмоциональный и интеллектуальный. А главное, он должен быть регулярным»,

— объяснила специалист.

По ее словам, для хорошего отдыха нужна не только перемена деятельности, но и перемена темпа жизни. То есть, если вы работаете без авралов и гонок, то он должен быть максимально разнообразным и активным.

«Если в офисе интеллектуальный труд, то на отдыхе лучше, чтобы поработало тело, а голова расслабилась»,

— добавила собеседница URA.RU. Она подчеркнула, что если человек не чувствует себя бодрым после отдыха, то, скорее всего, он это делал слишком мало или редко.

ЗОЖ,Елена Перминова,
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