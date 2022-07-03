Психолог перечислила правила хорошего отдыха

«Прозвучит странно, однако отдыхать нужно до того, как почувствуете усталость. Это нужно делать, когда почувствовал именно утомление, а не усталость. Этому в наше время почти учиться нужно, потому что в наш век считается, что чем быстрей бежишь, тем лучше. Из ежедневного: заметить, что устали глаза от монитора — дать им отдохнуть. Хочешь спать — спи, а не смотри "еще одну серию сериала"»,