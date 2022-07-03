Врач оценила опасность солнечных лучей для здоровья

Опасность солнечных лучей для здоровья в разговоре с «Мослентой» оценила заместитель главного врача Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Поршина. По ее словам, ультрафиолетовое излучение понижает иммунитет и ускоряет старение.

Фото: Мослента Мослента

Нахождение на солнце может привести к развитию меланомы — опасной злокачественной опухоли. Как правило, в нее перерождаются имеющиеся на теле родинки. «Количество подобных случаев значительно увеличилось еще в 70-х, когда в моду вошел бронзовый загар, и до сих пор остается высоким», — отметила врач. Кроме того, интенсивное излучение может спровоцировать волчанку, солнечную крапивницу и другие заболевания.

Перегревы из-за длительного нахождения на солнце являются фактором развития инфаркта и инсульта. «Яркое солнце и жара опасны и для наших сосудов, ведь высокая температура воздуха приводит к их неконтролируемому расширению, а потеря жидкости при перегреве провоцирует образование тромбов», — рассказала Поршина.

Кроме того, недавно выяснилось, что инфракрасные лучи ускоряют старение кожи.