Как по полису ОМС бесплатно вылечить зубы в частной клинике

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает возможность бесплатно лечиться в некоторых честных клиниках, в том числе и стоматологических. Евгения Рыжкова, адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ, рассказала о том, как получить такую медпомощь.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Ежегодно правительство дает частным стоматологическим поликлиникам государственное задание – это объем услуг, который они должны выполнить в течение года по тарифу за одну условную единицу. Для получения бесплатной медицинской помощи могут потребовать направление от лечащего врача. Адвокат напомнила, что возможности бесплатных услуг в частных больницах ограничены тарифами и программами госгарантии. В данном случае стоматологическую помощь по ОМС ограничивает сама стоимость услуги.

«Стоматологические заболевания лечатся по единому стандарту, однако применение некоторых методик по территориальной программе ограничено. Например, пломбировка корневого канала гуттаперчей с латеральной конденсацией – это дорогостоящая методика. И если ее применять при лечении по полису, тарифа территориальной программы просто не хватит», – отмечает адвокат в разговоре с «Прайм».

Любой пациент, имеющий полис ОМС, может получать в частных стоматологических клиниках бесплатно те же услуги, что он мог бы получить и в обычных государственных или муниципальных больницах.

«При этом частные клиники, работающие по ОМС, обязаны сообщить пациенту, какие услуги он может получить по полису ОМС, а какие выбрать платно. Естественно, платная услуга выполняется на иных условиях, чем услуга по ОМС», – говорит Евгения Рыжкова.