«Нога в капкане»: какие факторы провоцируют развитие подагры

Подагра — это метаболическое заболевание, в основе которого лежит нарушение обмена пуриновых образований. Как следствие, у больного повышается уровень мочевой кислоты в организме, что приводит к развитию подагрического хронического артрита. «Вечерняя Москва» решила узнать, почему этот недуг возникает и как его лечить.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам врача-ревматолога Вячеслава Писарчука, этим заболеванием чаще всего страдают мужчины:

Видео дня

— Болезнь развивается в связи с повышением уровня пуринов в организме. Это азотистые основания, которые лежат в глубинах нашего ДНК и РНК. Они образуются вследствие обмена белков. И они напрямую влияют на развитие подагры. Стоит уточнить, что конечным продуктом пуринов является мочевая кислота, которая возникает вследствие увеличения числа пуринов в организме.

А мочевая кислота, по словам врача, является агрессивным веществом. И чем больше распадается пуриновых оснований, тем больше в организме возникает этой жидкости:

— Именно мочевая кислота и ее соли имеют свойство накапливаться в тканях организма. И не только в суставах, а в мочевом пузыре и почках, что приводит к образованию камней.

Само развитие подагры, уточнил медик, происходит в три этапа: образование большого количества мочевой кислоты, ее накопление в суставах, и как следствие — воспаление.

Излюбленными местами локализации подагры является первый палец стопы и голеностопный сустав, отметил Писарчук. При запущенных формах на местах локализаций образуют шишки — тофусы. Возникают они на ноге, локтях и очень редко на ушах:

— К развитию подагры приводит прием продуктов с большим содержанием пуринов — красное мясо, пиво и красное вино. Обменные нарушения тоже могут спровоцировать развитие болезни. Очень часто повышение содержания мочевой кислоты в организме, которая еще называется гиперурикемией, является фактором риска развития подагры. Это бывает при химиотерапии, когда распадаются собственные клетки и образуется мочевая кислота.

При заболеваниях мочеполовой системы, предупредил медик, риск развития подагры тоже увеличивается в разы:

— Циститы и почечная недостаточность тоже провоцируют накопление мочевой кислоты, что в свою очередь может привести к подагре. И, конечно, наследственная предрасположенность — еще один фактор риска. Если были в роду мужчины, которые болели подагрой, то, несомненно, риски удваиваются.

Врач также рассказал, что течение болезни можно разделить на четыре стадии: бессимптомная гиперурикемия — повышение мочевой кислоты в крови, накопление мочевой кислоты, подагрическая атака и подагрический хронический артрит:

— С развития первой подагрической атаки проходит какое-то время — 3–6 месяцев. Подагрическую атаку распознать очень легко. Боль, возникающая при приступах, полностью оправдывает ее название в переводе с греческого — «нога в капкане». Это интенсивная боль в районе первого пальца стопы, она сопровождается покраснением, увеличением температуры над воспаленным суставом и припухлостью.

Диагностируется подагра с помощью анализа мочевой кислоты, сообщил эксперт. Для полной картины нужно сдать общий анализ крови, ревмофактор и C-реактивный белок.

Лечение подагры в остром периоде заключается в приеме негормональных противовоспалительных препаратов. Например, мелоксикама, который принимается в высоких дозах и короткий период, пояснил Пискарчук. Используется и местное лечение: противовоспалительные мази или компрессы.

Когда острая стадия миновала, начинается профилактика болезни, то есть контроль мочевой кислоты в организме, добавил врач:

— Оптимальный уровень мочевой кислоты у мужчин должен не превышать показатели 360–380 микромоль на литр. А у женщин чуть ниже — 340–360 микромоль на литр.