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9 минут назад

Офтальмолог Коваль рассказала, как защитить глаза от излучения смартфона

RT на русскомиещё 1

Офтальмолог-хирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль рассказала, как защитить глаза от излучения смартфона.

Как защитить глаза от излучения смартфона
Фото: RTRT

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что можно использовать защитные стёкла для гаджетов с фильтрами, которые будут не только защищать стекло, но и ограничивать излучение синего цвета.

«К тому же во всех современных гаджетах есть ночной режим, когда свет экрана становится приглушённым, желтоватого цвета. Это также снижает уровень HEV-излучения. Можно также использовать защитные фильтры компьютерных очков, которые рекомендуется надевать во время повседневной работы»,

— считает Коваль.

Как отметила врач, кардинально минимизировать вред от синего света можно, ограничив время использования устройства.

ЗОЖ,Наталья Коваль,
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