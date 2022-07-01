Продеус рассказал об опасности колбасы и сосисок

Ежедневное употребление переработанного мяса повышает риск развития рака толстого кишечника на 18 процентов. Об этом сообщил врач-иммунолог Андрей Продеус.
Также опасным последствием частого употребления колбас и сосисок является развитие подагры. Врач отметил, что отказ от переработанного мяса будет способствовать увеличению продолжительности жизни, передает Nation News.
Переработанным мясом называют все колбасы, сосиски, сардельки, сервелаты, салями, карбонады.
Кроме того, при употреблении переработанного мяса у человека повышается артериальное давление, поскольку именно эта группа продуктов содержит в себе большое количество соли. Таким образом, частое употребление колбасы способствует развитию гипертонии, передает ФАН.