Продеус рассказал об опасности колбасы и сосисок

Ежедневное употребление переработанного мяса повышает риск развития рака толстого кишечника на 18 процентов. Об этом сообщил врач-иммунолог Андрей Продеус.

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Также опасным последствием частого употребления колбас и сосисок является развитие подагры. Врач отметил, что отказ от переработанного мяса будет способствовать увеличению продолжительности жизни, передает Nation News.

Переработанным мясом называют все колбасы, сосиски, сардельки, сервелаты, салями, карбонады.