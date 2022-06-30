Татьяна Егорова, врач-косметолог, дерматолог рассказала «ФедералПресс» о том, как избежать заражения утиным клещом. Паразиты ищут новых незараженных уток, чтобы внедриться в их кожу, но если в этом водоеме купается человек, могут по ошибке внедряться и в кожу человека.

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«Утиный клещ, человек начинает чесаться. Он не живет в коже, это не чесотка, утиный клещ человека кусает, потом начинается аллергическая реакция. Утиный клещ может какое-то время прожить в коже»,

– рассказывает врач.

По словам Татьяны Егоровой, лечить высыпания нужно антигистаминными препаратами, болтушками и аллергическими кремами. Мазями и спреями. Кожу чесать не рекомендуется.

«Избежать заражения можно, если не купаться на мелководье, в теплой воде в местах обитания большого количества улиток. Риск заражения снижается, если сразу после купания насухо вытирать кожу полотенцем»,

– отметила врач.

Существует еще одна разновидность кожных заболеваний, как разноцветный лишай. Без загара эти пятна кофейные, а когда человек выходит на солнце, они становятся белого цвета и они хорошо видны.

«Сначала нужно вылечить отрубевидный лишай, а потом уже выходить на солнце. Лечат его пятипроцентным салициловым спиртом, вместо геля для душа используют шампунь кето плюс, себазол»,

– поделилась Егорова.