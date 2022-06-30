Людям с болезнями сердца не стоит посещать водоемы в жару

Людям, страдающим болезнями сердца, нужно воздержаться от посещения водоемов в знойную погоду. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Сеченовского университета, врач-терапевт Владимир Бекетов .

«В основном, рекомендовано ограничить посещение таких мест и водоемов лицам с преобладанием сердечно-сосудистых заболеваний – таких, как ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма сердца, артериальная гипертензия, выраженное тяжелое ожирение, метаболический синдром. Возможны на фоне перегрева и высокой физической нагрузки ухудшение работы сердечно-сосудистой системы и обострение этих заболеваний»,

Он также добавил, что длительное время на солнце находиться нельзя людям с аутоиммунными и аутовоспалительными заболеваниями, системной красной волчанкой, различными васкулитами и ревматическими недугами. Кроме того, по словам специалиста, необходимо ограничить посещение зон отдыха у воды людям, которым тяжело контролировать положение тела в пространстве.