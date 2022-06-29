Какой тип солнечных лучей особенно опасен для кожи

Врач — дерматовенеролог-косметолог Ольга Быханова рассказала о типах солнечных лучей и их влиянии на кожу.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Солнечные лучи бывают трех типов: А, В и С. Последние задерживаются в озоновом слое и на поверхность Земли не попадают, а вот А и В вполне. Лучи типа В воздействуют более поверхностно, как раз они вызывают покраснение кожи и солнечный ожог,

— пояснила она в комментарии РИАМО.

Еще большую опасность представляют лучи типа А. Их воздействие никак не ощущается, но они проникают более глубоко в кожный покров и вызывают фотостарение, пигментацию и, возможно, развитие онкологии. Влияние таких лучей не проявляется мгновенно, его можно обнаружить через несколько лет.

Врач отметила, что не стоит находиться на солнце с 10:00 до 15:00 — это тот промежуток, когда солнце наиболее активно. Все остальное время следует стараться не находиться под прямыми солнечными лучами и использовать солнцезащитные средства.