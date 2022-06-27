Раскрыто неожиданное влияние аномальной жары на психику

В столичном регионе установилась аномально жаркая погода, что особенным образом может повлиять на здоровье человека. Возможно ли в таких условиях обострение психических заболеваний, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
По его словам, малейший перегрев чреват обострением заболевания или его запуском в головном мозге. Особенно влиянию жары подвержены пожилые люди.
— Если в комфортной температуре человек компенсирован, то стоит обезводиться, и начинаются серьезные проблемы. Особенно это касается пожилых людей. Иногда им достаточно просто заболеть инфекцией мочевыводящих путей, чтобы потерять рассудок, не говоря уже про последствия сильной жары. У людей в возрасте такие температуры могут стать настоящим катализатором проблем с головой,
— объяснил специалист.
Хухрев подчеркнул, что важно не находиться на палящем солнце и соблюдать водный баланс.
— Я не раз за свою практику наблюдал, как аномальная жара становится причиной обострения психических заболеваний у взрослых людей. Отмечу, что очень важно соблюдать водный режим и держаться подальше от солнца. Эти меры безопасности могут спасти вас и вашу психику,
— подытожил врач.