Раскрыто неожиданное влияние аномальной жары на психику

— Если в комфортной температуре человек компенсирован, то стоит обезводиться, и начинаются серьезные проблемы. Особенно это касается пожилых людей. Иногда им достаточно просто заболеть инфекцией мочевыводящих путей, чтобы потерять рассудок, не говоря уже про последствия сильной жары. У людей в возрасте такие температуры могут стать настоящим катализатором проблем с головой,