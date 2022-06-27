Малышева заявила о риске заболеть гепатитом из-за родниковой воды

Об опасности родниковой воды рассказала в своем Telegram-канале врач и телеведущая Елена Малышева. Она предупредила о риске заболеть гепатитом.
«Не давайте детям родниковую воду и сами не пейте, прокипятите ее. Гепатит A прекрасно живет во всех родниковых источниках. Сделайте также вакцину от гепатита A»,
— написала Малышева.
В целях профилактики она рекомендовала сделать прививку и от гепатита В.
Врач напомнила о классических клинических признаках гепатита, среди них плохие показатели печени, желтый глаз, темная моча, светлый стул и желтизна кожи.
Поводом для сообщения стала недавняя вспышка болезни неизвестного происхождения среди детей во всем мире. Каждому десятому понадобилась пересадка печени.