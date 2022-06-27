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36 минут назад

Малышева заявила о риске заболеть гепатитом из-за родниковой воды

Мослента

Об опасности родниковой воды рассказала в своем Telegram-канале врач и телеведущая Елена Малышева. Она предупредила о риске заболеть гепатитом.

Малышева заявила о риске заболеть гепатитом из-за родниковой воды
Фото: МослентаМослента

«Не давайте детям родниковую воду и сами не пейте, прокипятите ее. Гепатит A прекрасно живет во всех родниковых источниках. Сделайте также вакцину от гепатита A»,

— написала Малышева.

В целях профилактики она рекомендовала сделать прививку и от гепатита В.

Врач напомнила о классических клинических признаках гепатита, среди них плохие показатели печени, желтый глаз, темная моча, светлый стул и желтизна кожи.

Поводом для сообщения стала недавняя вспышка болезни неизвестного происхождения среди детей во всем мире. Каждому десятому понадобилась пересадка печени.

ЗОЖ,Елена Малышева,
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