Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

Назван витамин, переизбыток которого может вызвать ухудшение зрения

Letidor.ru

Многим известно, что причиной возникновения дефицита витаминов может быть неправильное питание: отсутствие в рационе фруктов, ягод и овощей, потребление рафинированных продуктов, длительное пребывание на строгих диетах. Но переизбыток витаминов не менее опасен, он может вызывать проблемы со зрением. Подробности читайте в нашей новости.

Переизбыток какого витамина вызывает ухудшение зрения
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Британские медики пришли к выводу, что потеря остроты зрения может быть связана с переизбытком в организме витамина В12. По мнению одного из авторов исследования, врача Моники Вассерман, люди, принимающие витамин В12 часто жалуются на головную боль и ухудшение зрения.

Специалисты отмечают, что для установления четкой взаимосвязи между приемом витамина В12 и остротой зрения потребуются дополнительные исследования.

Ранее «Летидор» писал о том, что российские врачи вернули зрение мальчику, который родился слепым.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители