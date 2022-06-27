Переизбыток какого витамина вызывает ухудшение зрения

Многим известно, что причиной возникновения дефицита витаминов может быть неправильное питание: отсутствие в рационе фруктов, ягод и овощей, потребление рафинированных продуктов, длительное пребывание на строгих диетах. Но переизбыток витаминов не менее опасен, он может вызывать проблемы со зрением. Подробности читайте в нашей новости.

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Британские медики пришли к выводу, что потеря остроты зрения может быть связана с переизбытком в организме витамина В12. По мнению одного из авторов исследования, врача Моники Вассерман, люди, принимающие витамин В12 часто жалуются на головную боль и ухудшение зрения.

Специалисты отмечают, что для установления четкой взаимосвязи между приемом витамина В12 и остротой зрения потребуются дополнительные исследования.