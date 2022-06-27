Почему мужчинам важно заниматься спортом

Новое исследование показало, что спорт может играть решающую роль в укреплении психического здоровья мальчиков и юношей.

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Ученые отметили, что для многих мальчиков спорт является важной частью их жизни и часто единственным «безопасным пространством», где они могут получить позитивную социализацию. Поэтому логично было предположить, что спорт может играть существенную роль в защите психического здоровья.