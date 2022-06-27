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44 минуты назад

Почему мужчинам важно заниматься спортом для здоровья психики

Ferra.ru

Новое исследование показало, что спорт может играть решающую роль в укреплении психического здоровья мальчиков и юношей.

Почему мужчинам важно заниматься спортом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ученые отметили, что для многих мальчиков спорт является важной частью их жизни и часто единственным «безопасным пространством», где они могут получить позитивную социализацию. Поэтому логично было предположить, что спорт может играть существенную роль в защите психического здоровья.

Исследователи опросили молодых мужчин, которые играли либо в крикет, либо в австралийский футбол. В итоге учёные определили ряд положительных моментов в игре за спортивный клуб, в том числе наличие друзей-единомышленников, избавление от школьных стрессов и возможность взаимодействовать с другими мужчинами независимо от возраста или демографического положения. Исследователи пришли к выводу, что спортивные клубы важны для психического здоровья молодых людей.

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