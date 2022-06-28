Стояние на одной ноге покажет фактическое состояние здоровья

Простой тест на равновесие на одной ноге работает как относительно точный индикатор здоровья. Эксперимент показал, что он может обнаруживать будущие болезни и риски смерти

Фото: express-novosti.ru express-novosti.ru

Способность сохранять равновесие с возрастом ухудшается. Это проявляется особенно после 55 лет и может быть от быстрого до резкого ухудшения. Международная группа экспертов недавно обнаружила, что этот навык может служить индикатором риска будущей болезни или даже смерти.

Видео дня

На снижение способности сохранять равновесие влияет ряд факторов, в том числе уменьшение плотности костей, потеря физической силы или нарушение способности обрабатывать сенсорную информацию. Ухудшение этой способности также связано с рядом заболеваний, таких как ушные инфекции, инсульты или рассеянный склероз, и другими аутоиммунными заболеваниями.

Проверка баланса

Исследователи включили в свое исследование 1702 человека в возрасте от 51 до 75 лет, которые не страдали от проблем с ходьбой. Они проанализировали широкий спектр своих данных, от пропорций тела до истории болезни. Однако ключевой частью исследования был тест стояния на одной ноге. Перед участниками эксперимента стояла задача постоять на одной ноге в течение 10 секунд, при этом свободная нога опиралась на стоящую ногу, а руки были вдоль туловища. У каждого было по три попытки на правую ногу и три на левую. Из них тест не прошли 348 человек, т. е. примерно пятая часть, а доля неуспешных с возрастом увеличивалась.

В течение следующих семи лет от различных причин умерло 123 человека, принимавших участие в эксперименте. Исследователи обнаружили, что люди, не прошедшие тест на равновесие, подвергались значительно более высокому риску смерти (17,5%) по сравнению с теми, кто прошел тест (4,5%). Люди, которые не могли постоять 10 секунд на одной ноге, как правило, имели более слабое здоровье, чаще страдали ожирением, больше страдали от проблем с сердцем и повышенным кровяным давлением. У них также было значительно больше диабета.