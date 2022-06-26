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3 часа назад

Названа смертельная опасность проживания с кошками

Lenta.ruиещё 2

Профессор, академик Европейской академии естественных наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с Ura.ru назвал опасности, которые могут ожидать владельцев кошек. По его словам, проживание вместе с питомцами может привести к появлению у их хозяев опасных и даже смертельных заболеваний, если животное контактирует с другими.

Названа смертельная опасность проживания с кошками
Фото: PixabayPixabay

«История совместного сожительства с домашними животными насчитывает сотни тысяч лет. Животные помогали выжить в дикой природе, но они же и несли инфекционные заболевания, свойственные только им, как постоянным или промежуточным хозяевам. При плотном контакте с кошками есть опасность получения паразитарных, вирусных и бактериальных заболеваний», — заявил специалист.

Он отметил, что главными заболеваниями, которые могут появиться у человека благодаря кошкам, это бешенство, дерматомикозы, гельминтозы, токсоплазмоз, кампилобактериоз, хламидиоз, сальмонеллезы, туляремия, туберкулез, лептоспироз, пастереллез, туляремия, иерсиниоз, а также многие другие. Кутушов пояснил, что в том случае, если питомец не покидает пределов своей квартиры, риски переноса опасных заболеваний заметно сокращаются.

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