Названа смертельная опасность проживания с кошками

«История совместного сожительства с домашними животными насчитывает сотни тысяч лет. Животные помогали выжить в дикой природе, но они же и несли инфекционные заболевания, свойственные только им, как постоянным или промежуточным хозяевам. При плотном контакте с кошками есть опасность получения паразитарных, вирусных и бактериальных заболеваний», — заявил специалист.