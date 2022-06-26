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3 часа назад

Назван продукт, который поможет от боли в суставах

Волгоградская правда

От неприятных симптомов можно избавиться с помощью определенного питания.

Назван продукт, который поможет от боли в суставах
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Артрит или боль в суставах способны вызвать очень неприятные ощущения. Для того чтобы избавиться от них, можно использовать ряд продуктов.

К такой еде относится рыба. Содержащиеся в ней жирные кислоты предотвращают и уменьшают воспаление, сообщает Daily Express.

Эксперты заявляют, что 2 раза в неделю необходимо потреблять от 3 до 4 унций рыбы (от 85 до 113 г). Делать это нужно продолжительное время, тогда профилактика проблем с суставами будет эффективной.

Если рыба жирная, то допустимо потреблять 1 порцию (140 г) в неделю.

При этом важно следить за количеством поступающего в организм витамина А. Его переизбыток (в рыбе много такого элемента) способен привести к проблемам со здоровьем.

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