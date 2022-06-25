Врач рассказала о высоком риске отравления летом

Жара способствует размножению микроорганизмов в продуктах питания, поэтому во время летних пикников велики риски отравления. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главного врача лаборатории «ЛабКвест» Светланы Савченко.
По её словам, особую опасность представляют готовые продукты: салаты, мясные и сырные нарезки, десерты и молочные продукты.
«Для активного выделения энтеротоксина стафилококком в продукте достаточно всего 40 минут и температуры воздуха выше 20 градусов. При этом органолептические свойства продукта, — вкус, цвет, запах, — в первое время никак не изменятся. Употребление такого продукта может вызвать сильную токсическую реакцию организма»,
— подчеркнула врач.
Специалист перечислила самые распространённые пути «подхватить» инфекцию. Это покупка еды в точках торговли, которые не соответствуют санитарным требованиям, выбор продуктов с истёкшим или скоро истекающим сроком годности, нарушенная упаковка, немытые фрукты и овощи, некачественная вода, грязные руки, хранение пищи без соблюдения температурного режима.
«Позаботиться о воде для мытья рук и антибактериальных салфетках, использовать одноразовые комплекты посуды и не мыть её в реках и других водоёмах. Также важен температурный режим и время приготовления блюд. Это особенно касается шашлыка и гриля»,
— прокомментировала Савченко.