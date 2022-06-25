Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Врач рассказала о высоком риске отравления летом

Клопс.Ru

Жара способствует размножению микроорганизмов в продуктах питания, поэтому во время летних пикников велики риски отравления. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главного врача лаборатории «ЛабКвест» Светланы Савченко.

Врач рассказала о высоком риске отравления летом
Фото: unsplashunsplash

По её словам, особую опасность представляют готовые продукты: салаты, мясные и сырные нарезки, десерты и молочные продукты.

«Для активного выделения энтеротоксина стафилококком в продукте достаточно всего 40 минут и температуры воздуха выше 20 градусов. При этом органолептические свойства продукта, — вкус, цвет, запах, — в первое время никак не изменятся. Употребление такого продукта может вызвать сильную токсическую реакцию организма»,

— подчеркнула врач.

Специалист перечислила самые распространённые пути «подхватить» инфекцию. Это покупка еды в точках торговли, которые не соответствуют санитарным требованиям, выбор продуктов с истёкшим или скоро истекающим сроком годности, нарушенная упаковка, немытые фрукты и овощи, некачественная вода, грязные руки, хранение пищи без соблюдения температурного режима.

«Позаботиться о воде для мытья рук и антибактериальных салфетках, использовать одноразовые комплекты посуды и не мыть её в реках и других водоёмах. Также важен температурный режим и время приготовления блюд. Это особенно касается шашлыка и гриля»,

— прокомментировала Савченко.

ЗОЖ,Светлана Савченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители