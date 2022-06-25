Развеян миф о вреде позднего засыпания

Ромишевски сказала, что многие ее пациенты переживают из-за того, что поздно ложатся спать и на следующий день могут плохо себя чувствовать. Однако эксперт советует засыпать только тогда, когда организм захочет, даже если это произойдет за полночь. Поздний отход ко сну не лишит активности, если просыпаться каждый день в одно и то же время, уверена она.