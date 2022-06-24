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40 минут назад

Кардиолог назвал главных врагов здоровья сердца

Вечерняя Москва

Врач-кардиолог Евгений Утин назвал рацион, который поможет сохранить здоровье сердца как можно дольше.

Кардиолог назвал главных врагов здоровья сердца
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Доктор рассказал, что по результатам одного из исследований, около 10 миллионов смертей от сердечно-сосудистых заболеваний можно было предотвратить, если бы пациенты стали придерживать более здоровой системы питания.

— Во-первых, нужно сократить избыточно потреблять соль. Это основная причина развития гипертонической болезни. Соль задерживает воду, увеличивая объем циркулирующей крови, повышая давление в сосудах. Нужно убрать солонку со стола, перестать есть соленые блюда типа селедки или квашеной капусты и стараться солить блюда меньше, компенсируя вкус специями. Во-вторых, нужно исключить продукты глубокой переработки, к которым относятся жареные блюда, полуфабрикаты, напитки, соусы, колбасы, сосиски, йогурты и другие продукты,

— объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также врач рекомендует вводить полезные привычки: выпивать стакан воды перед едой и есть в каждый прием пищи свежие овощи. Обычный хлеб он предлагает заменить на цельнозерновой, есть рыбу дважды в неделю и сократить потребление красного мяса.

ЗОЖ,
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