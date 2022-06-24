Что такое ятрофобия, или Как перестать бояться врачей?

«Можно заняться проработкой в действии со специалистом. Но начать важно с признания в себе страха. В нем нет ничего постыдного – это защитная эмоция и без нее человечество не выжило бы. Сложно признать страх тем, кого с детства учили быть смелыми, стыдили за проявление слабости. Человеку проще подавлять страх алкоголем, например, или игнорировать, погружаясь в работу. Нет ничего стыдного в страхе услышать диагноз. Попробуйте написать, какие плюсы и минусы есть в знании и неведении. Ведь можно успеть вылечить болезнь на ранних стадиях, чего не случится при запущенном случае»,