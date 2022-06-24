Что такое ятрофобия, или Как перестать бояться врачей?

Испытывали ли вы страх перед походом к стоматологу? А может быть, помните, когда последний раз откладывали визит к врачу из-за страха перед диагнозом? Если вы боитесь ходить в больницы и посещать врачей, то, скорее всего, у вас ятрофобия. Как перестать бояться людей в белых халатах и «плохих» диагнозов, выяснила корреспондент Mir24.tv.
«Ятрофобия – страх врачей – довольно распространенная проблема. Есть целый ряд причин, по которым она возникает. Например, «схема уязвимости» – когда мама сильно переживала о здоровье ребенка, кутала, одевала, лечила. Повзрослев, человек может продолжить мамину традицию или наоборот – обходить медицинские учреждения стороной до тех пор, пока ему не станет совсем плохо. Другая причина – это, наоборот, отзеркаливание. Если в семье взрослые боялись врачей, то став взрослым, человек тоже, скорее всего, медиков будет избегать. Кстати, чаще всего это проявляется по отношению к стоматологам, которых по статистике боятся больше других врачей»,
– объясняет психолог Петр Галигабаров.
Однако пережитый негативный опыт в прошлые походы к врачам тоже способен вызвать страх перед медиками в дальнейшем. Другие боятся врачей потому, что больницы ассоциируется с несвободой.
«Легендарный Иван Петрович Павлов помимо всех выдающихся открытий описал рефлекс свободы, который свойственен живым существам. У многих больницы ассоциируются вполне заслуженно с ограничениями, постельным режимом, который сковывает и вызывает страх. Избегают врачей часто люди, которые не доверяют медицине или верят в шаманов и магию. Оба момента связаны между собой, поскольку вера в колдовские силы и «лечение лопухом» свойственна людям с недостаточным образованием, отсутствием критического мышления»,
– говорит Галигабаров.
Однако фундаментальной причиной можно назвать страх смерти и попытку избежать ее.
«Один из экзистенциальных страхов, свойственных каждому человеку. Кто-то делает над собой усилие и обращается к доктору, кто-то капитулирует перед страхом и находит поводы не идти к врачу. Причины ятрофобии могут быть разные, но решаются они через признание страха и понимание, откуда он взялся»,
– объясняет психолог.
Чтобы перестать бояться врачей, нужно объективно оценить страх и проработать тормозящее чувство через визуализацию со специалистом или арт-терапию, советует Галигабаров.
«Можно заняться проработкой в действии со специалистом. Но начать важно с признания в себе страха. В нем нет ничего постыдного – это защитная эмоция и без нее человечество не выжило бы. Сложно признать страх тем, кого с детства учили быть смелыми, стыдили за проявление слабости. Человеку проще подавлять страх алкоголем, например, или игнорировать, погружаясь в работу. Нет ничего стыдного в страхе услышать диагноз. Попробуйте написать, какие плюсы и минусы есть в знании и неведении. Ведь можно успеть вылечить болезнь на ранних стадиях, чего не случится при запущенном случае»,
– заключил психолог.