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2 часа назад

Раскрыта суточная норма потребления свежих ягод и фруктов

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Суточную норму потребления свежих фруктов и ягод в разговоре с RT раскрыла кандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Дарья Жукова.

Раскрыта суточная норма потребления свежих ягод и фруктов
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт уточнила, что для взрослого человека это в среднем 400 граммов, или 10-16 крупных ягод красной ягоды. Детям от года до трех лет она порекомендовала давать не более возьми крупных ягод клубники в сутки.

По ее словам, в летний период люди часто жалуются на аллергию именно на красную ягоду: клубнику, землянику и малину. Она объяснила это тем, что в них содержится много гистамина, который способен вызвать кожный зуд, покраснение и сыпь, отек и зуд в ротовой полости, а также тошноту, рвоту, диарею и боли в животе.

Осторожнее следует быть и при употреблении в пищу персиков и абрикосов. Также, как и малина с клубникой они могут вызывать тяжелую форму аллергии — анафилаксию. Ее симптомы могут угрожать жизни. При этом аллергия на голубику, чернику и черную смородину у человека возникает крайне редко.

Ранее была выявлена наиболее подверженная аллергии на солнце группа людей. По словам кандидата медицинских наук, аллерголога-иммунолога, педиатра GMS CLINICА Анны Усачевой, аллергию на солнце также называют солнечной крапивницей.

ЗОЖ,Дарья Жукова,Анна Усачева,
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