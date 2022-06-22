4 продукта, которые повышают риск развития опухолей

Тщательно откорректируйте свой рацион.

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Составляя список продуктов на неделю, мы практически не задумываемся, насколько опасными могут быть некоторые пункты. Причем дело не только в калорийности или же вреде для ваших «слабых» органов, некоторые продукты могут спровоцировать развитие крайне неприятных заболеваний, в том числе онкологических. А вот что это за продукты, мы и попытались выяснить вместе с диетологом.

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Томаты в консервированном виде

Продукт, который огромное количество употребляет не только по праздникам, но и в качестве стандартной закуски на еженедельной основе. Никто не спорит, что время от времени можно побаловать себя и родных чем-то подобных, однако врачи относятся к консервам скептически — в материале, из которого делают консервные банки, могут содержаться компоненты, серьезно влияющие на гормональный фон. Еще хуже, когда кислота из продукта — а томаты очень кислые — вступают в связь с выделениями из этих материалов. Будьте аккуратны.

Лосось, выращенный на ферме

Блюда из лосося не только могут быть невероятно полезными, но и содержать «ложку дегтя», а именно содержать антибиотики или же канцерогены, которые необходимы для быстрого выращивания особи. Известный факт — лосось является одним из видов рыб, которые довольно опасны для постоянного употребления из-за активного впитывания опасных веществ из внешней среды. Если вы обожаете блюда из лосося, стоит отдать предпочтение свежевыловленной рыбе, а не фермерскому продукту, содержащему опасные вещества.

Сахар

О вреде сахара мы говорили уже много раз, сегодня же мы напомним, почему рафинированный сахар не может стать вашим любимым продуктом, особенно если в вашей семье есть дети. Дело в том, что сахар повышает уровень инсулина, а он, в свою очередь, может провоцировать рост опухолей. Как мы знаем, дети не могут и дня прожить без сладкого, без контроля родителей это увлечение может закончиться трагически, а потому следим не только за отсутствием сахара в своем рационе, но и жестко контролируем то количество, которое употребляет в сутки ваш ребенок.

Алкоголь