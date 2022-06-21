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59 минут назад

Названы любимые места клещей для укусов

62info.ru

По статистике Роспотребнадзора Рязанской области, каждую неделю с укусами клещей к врачам обращаются более ста человек, на прошлой неделе обращались —167 человек, в том числе 69 детей.

Названы любимые места клещей для укусов
Фото: 62info.ru62info.ru

Врачи объяснили, где клещей нужно искать в первую очередь. У взрослых и детей эти места различаются.

Самые излюбленные места клещей на взрослых — пах и подмышки, а у детей — уши, голова и шея.

Но врач предупредила, что клещи могут укусить «хоть куда», но обращаются чаще всего именно с этими участками.

«Также — живот, лопатки, поясница, ягодицы»,

— пояснила Якупова.

ЗОЖ,Роспотребнадзор,
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