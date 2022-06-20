5 признаков плохой работы почек

Основная сложность, о которой следует знать в связи с заболеваниями почек, это то, что долгое время они попросту могут не давать о себе знать. При этом факторами риска появления болезней почек множество: от переохлаждения до неправильно подобранных диет. На что же следует обратить внимание, чтобы не пропустить и не запустить заболевание, «Рамблер» узнал у эксперта.

Фото: unsplash unsplash

Мочеиспускание

Видео дня

Следует обратить внимание на любые нарушения в мочеиспускании. Болезненное, учащенное или, напротив, крайне редкое (в норме – от 4 до 10 раз в день) должны насторожить. Так же, как и изменение количества и цвета мочи. Если она из светлой и прозрачной превратилась в мутную жидкость насыщенного оттенка, стоит обратиться к специалисту.

Высокое давление

Повышенное кровяное давление, по мнению специалистов, может быть одним из симптомов сбоев в работе почек. Консультация со специалистом и тщательное обследование помогут установить точную причину.

Почки можно рассматривать с двух позиций. Первая: почки — это орган-мишень, который поражается при гипертонических болезнях. Вторая: нарушение работы почек может самостоятельно приводить к гипертонической болезни. Нужно понимать, что через почки проходит вся кровь. И основная задача почек — фильтрация крови. Когда нарушается их работа, это влияет на кровоток и приводит к развитию артериальной гипертонии. Поэтому одним из важнейших компонентов при диагностики артериальной гипертонии является контроль состояния почек. Мы обязательно должны оценить состояние почек, и я рекомендую обязательно проводить УЗДГ почечных артерий для устранения вероятности возникновения атеросклеротических поражений. Это важно, потому что если у пациента повышается артериальное давление, он проверил почки, нашел мочекаменную болезнь и избавился от этого камня, давление может нормализоваться. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Боль в пояснице

Весьма распространенный симптом, указывающий на возможные заболевания почек. Если болезненные ощущения сопровождаются высокой температурой, частым мочеиспусканием или ощущением тошноты, не следует затягивать с визитом к доктору.

Сухость и бледность кожных покровов

Если аристократическая бледность – не достоинство, данное вам при рождении, а внезапная «награда», стоит задуматься о ее причинах. Нарушения работы почек могут привести к развитию анемии.

Дело в том, что на самом деле бледность кожных покровов зачастую является признаком анемии, то есть снижения уровня гемоглобина ниже 115 и дальнейшим опущениям по другим показателям. Это может быть признаком гипертонической болезни, но здесь нужно учитывать, что причиной будет являться не гипертония, а анемия. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Также сухость кожи, по мнению некоторых специалистов, может быть следствием того, что почки не справляются со своей работой и не могут поддерживать баланс питательных веществ и минералов. Но этовсе же вопрос спорный.

В отношении сухости кожи, не соглашусь. Влажность кожных покровов — это исключительно ситуация, связанная с гидролипидным слоем кожи.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Отеки