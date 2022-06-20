5 признаков плохой работы почек

Основная сложность, о которой следует знать в связи с заболеваниями почек, это то, что долгое время они попросту могут не давать о себе знать. При этом факторами риска появления болезней почек множество: от переохлаждения до неправильно подобранных диет. На что же следует обратить внимание, чтобы не пропустить и не запустить заболевание, «Рамблер» узнал у эксперта.
Следует обратить внимание на любые нарушения в мочеиспускании. Болезненное, учащенное или, напротив, крайне редкое (в норме – от 4 до 10 раз в день) должны насторожить. Так же, как и изменение количества и цвета мочи. Если она из светлой и прозрачной превратилась в мутную жидкость насыщенного оттенка, стоит обратиться к специалисту.
Повышенное кровяное давление, по мнению специалистов, может быть одним из симптомов сбоев в работе почек. Консультация со специалистом и тщательное обследование помогут установить точную причину.
Весьма распространенный симптом, указывающий на возможные заболевания почек. Если болезненные ощущения сопровождаются высокой температурой, частым мочеиспусканием или ощущением тошноты, не следует затягивать с визитом к доктору.
Если аристократическая бледность – не достоинство, данное вам при рождении, а внезапная «награда», стоит задуматься о ее причинах. Нарушения работы почек могут привести к развитию анемии.
Также сухость кожи, по мнению некоторых специалистов, может быть следствием того, что почки не справляются со своей работой и не могут поддерживать баланс питательных веществ и минералов. Но этовсе же вопрос спорный.
Причин появления отеков может быть много. В частности, слишком большое количество потребляемой соли. Но если даже после того, как вы убрали соленые блюда из своего рациона, отеки исчезать отказываются, следует обратиться за консультацией к специалисту.