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3 часа назад

Назван главный признак повышенного сахара в крови

Ferra.ruиещё 7

Доктор медицинских наук, эндокринолог Ирл Хирш подчеркивает, что высокий уровень глюкозы в крови опасен для организма. При таком состоянии тело не способно сохранять глюкозу в печени или мышцах, а также не может создавать жир. Есть несколько признаков повышенного уровня сахара, но один из них – основной.

Раскрыт главный признак повышенного сахара в крови
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если у вас повышен сахар в крови, то вы наверняка заметите эти пять симптомов. Причем первый считается самым важным. Именно он должен послужить для вас главным сигналом, что с организмом что-то не так.

Учащенное мочеиспускание. Если вы стали ходить в туалет днем и ночью чаще, чем обычно, то это повод насторожиться. Доктор медицинских наук Джеймс Норман говорит, что при избытке сахара человек нередко бегает в туалет, поскольку молекулы сахара (которых слишком много) попадают в мочу и выходят вместе с ней.

Сильная жажда. Это касается случаев, когда вы пьете много воды, но никак не можете напиться. В действительности, по словам специалистов, ткани организма действительно оказываются обезвоженными, если в крови чересчур много глюкозы. Организм просто пытается забрать жидкость из мышц и других тканей, чтобы разбавить кровь и снизить уровень сахара.

Голод и чувство усталости. Эксперты добавляют, что, если клетки не способны переработать глюкозу, человек начинает ощущать сильный голод и усталость. Все дело в том, что в этом случае сахар не может попасть в клетки, а значит, энергии у организма не будет.

Половая дисфункция. При диабете может измениться уровень тестостерона или эстрогена. Это способно повлиять на выработку смазки, либидо (сексуальное влечение).

Повышенное давление. Инсулин может препятствовать выработке оксида азота в сосудах. А оксид азота считается веществом, способным расширить кровеносные сосуды и понизить давление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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