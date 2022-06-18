Сомнолог рассказал о пользе и правилах дневного сна

«Что касается коротких пересыпов, от пяти до 40 минут, они тоже могут быть полезны, если этот сон освежающий, после этого восстанавливается работоспособность, человек во второй половине дня себя лучше чувствует, но если это не мешает вечернему засыпанию, не ухудшает качество ночного сна. Потому что бывает обратная сторона медали, особенно "пенсионная бессонница", когда человек покушал — поспал, посмотрел телевизор — поспал, просто посидел в кресле и поспал — и так наспал два-три часа, а естественно, их нужно потом выбросить из ночного сна»,