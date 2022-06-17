Три главных правила идеальной работы кишечника

Микробиолог Дмитрий Алексеев рассказал о том, какие главные правила нужно соблюдать для идеальной работы кишечника.
— Нужно убрать лишнее, добавить в рацион пищевые волокна и употреблять пребиотики. Это три главных правила.
Важно питать свой организм правильными продуктами. В какой-то момент микробы разделились на «плохих» и «хороших».
«Плохие» хорошо растут в нас, у них есть огромное количество способов войны с нашим иммунитетом. Сахар — еда для «плохих», есть его — как курить на заправке. До определенного момента иммунная система выдерживает. Мы сами выращиваем на своей слизистой патогенные бактерии. Самое главное — найти в рационе лишнее, обычно это «лишнее» больше всего и хочется съесть, и убрать это из ежедневного меню,
— сказал биолог в новом выпуске «Интересного подкаста».
В качестве пребиотиков эксперт рекомендует использовать кисломолочные и ферментированные продукты: кефир, кимчи, квашенную капусту и другие. Пребиотики, как фильтр, уничтожают патогенные бактерии и не дают им пройти дальше в организм, поэтому их прием так важен.