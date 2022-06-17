Три главных правила идеальной работы кишечника

«Плохие» хорошо растут в нас, у них есть огромное количество способов войны с нашим иммунитетом. Сахар — еда для «плохих», есть его — как курить на заправке. До определенного момента иммунная система выдерживает. Мы сами выращиваем на своей слизистой патогенные бактерии. Самое главное — найти в рационе лишнее, обычно это «лишнее» больше всего и хочется съесть, и убрать это из ежедневного меню,