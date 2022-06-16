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54 минуты назад

Как помочь человеку при обмороке

Москва24иещё 1

Завотделением скорой медицинской и неотложной помощи клинико-диагностического центра "Мединцентр" Владимир Довгаль рассказал, как помочь человеку, который упал в обморок. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как помочь человеку при обмороке
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Эксперт уточнил, что в первую очередь нужно убедиться в том, что у человека все хорошо с дыханием – свободны дыхательные пути, нет одышки, есть пульс.

Если с этим все в порядке, следует уложить человека на спину на ровную поверхность и приподнять ноги, подложив под них какую-то вещь.

Голову необходимо повернуть набок в случае возникновения рвоты. Также врач посоветовал открыть окна и двери, чтобы было больше свежего воздуха.

Если обморок случился в помещении, следует освободить пострадавшего от стесняющей одежды. Также можно прикладывать ко лбу что-то холодное и растирать мочки ушей.

Запрещено хлопать человека по лицу, стараться поднять его, поливать водой или давать медикаменты. В случае долгого нахождения в таком состоянии нужно вызвать скорую.

Если пострадавший все же очнулся, не следует оставлять его одного, можно также напоить его горячим травяным чаем.

Среди причин обморока врач назвал сильные переживания, испуг и острую боль. Кроме того, упасть в обморок, по словам эксперта, можно в жару, особенно в душном помещении.

"Сам по себе обморок – не заболевание, но может быть тревожным звоночком, указывающим на возможное развитие различных патологий. Поэтому даже единожды упав в обморок, лучше обратиться к врачу",

– заключил Довгаль.

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