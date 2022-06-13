Почему нельзя есть перед сдачей крови

Когда врач назначает анализы крови, возникает вопрос, как правильно подготовиться к процедуре. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Большинство анализов сдается натощак, чтобы получить наиболее точный результат. Это значит, что между последним приемом пищи и процедурой должно пройти не меньше шести часов. К этим анализам относятся все биохимические показатели, некоторые гормоны, серологические тесты (ВИЧ, гепатиты, сифилис) и коагулограмма.
Многие гормоны подвержены суточным колебаниям, поэтому их надо сдавать строго до 12.00. Это гормоны щитовидной железы, паратгормон, АКТГ, кортизол и некоторые другие.
А вот ПЦР, генетические и аутоиммунные тесты, аллергические пробы, не требуют особой подготовки. Их можно сдавать в любое время суток.
Стоит учитывать и то, что в разных лабораториях могут применятся разные методы работы с кровью, даже единицы измерения могут отличаться. Поэтому корректно сравнивать между собой только те результаты, которые выполнены в одной лаборатории и в одно и тоже время суток.