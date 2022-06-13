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1 час назад

Почему нельзя есть перед сдачей крови

Даша Краснова

Когда врач назначает анализы крови, возникает вопрос, как правильно подготовиться к процедуре. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Почему нельзя есть перед сдачей крови
Фото: unsplashunsplash

Какие анализы сдавать натощак

Большинство анализов сдается натощак, чтобы получить наиболее точный результат. Это значит, что между последним приемом пищи и процедурой должно пройти не меньше шести часов. К этим анализам относятся все биохимические показатели, некоторые гормоны, серологические тесты (ВИЧ, гепатиты, сифилис) и коагулограмма.

  • Перед сдачей крови на показатели липидного спектра (холестерин, триглицериды) должно пройти не менее 10 часов.
  • Перед сдачей общего анализа крови можно съесть легкий завтрак. После него кровь можно сдавать через три часа.
  • Сок, чай и кофе, особенно с сахаром – под запретом. С утра можно выпить немного воды и почистить зубы.
  • Ужин накануне должен быть легким. Жирная пища может привести к «помутнению» сыворотки крови и затруднить диагностику.

Всегда ли сдавать утром

Многие гормоны подвержены суточным колебаниям, поэтому их надо сдавать строго до 12.00. Это гормоны щитовидной железы, паратгормон, АКТГ, кортизол и некоторые другие.

Другие требования

  • На результат исследования может повлиять стресс или физическая нагрузка (бег, подъем по лестнице). Желательно отдохнуть 10-15 минут перед процедурой, успокоиться.
  • Перед сдачей крови не рекомендуется принимать какие-либо лекарственные препараты, кроме случаев, когда необходимо определить концентрацию вещества в крови.
  • Не курить за час до анализа, особенно важно для сдачи крови на глюкозу.

А вот ПЦР, генетические и аутоиммунные тесты, аллергические пробы, не требуют особой подготовки. Их можно сдавать в любое время суток.

Стоит учитывать и то, что в разных лабораториях могут применятся разные методы работы с кровью, даже единицы измерения могут отличаться. Поэтому корректно сравнивать между собой только те результаты, которые выполнены в одной лаборатории и в одно и тоже время суток.

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