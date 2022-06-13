Почему нельзя есть перед сдачей крови

Когда врач назначает анализы крови, возникает вопрос, как правильно подготовиться к процедуре. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: unsplash unsplash

Какие анализы сдавать натощак

Большинство анализов сдается натощак, чтобы получить наиболее точный результат. Это значит, что между последним приемом пищи и процедурой должно пройти не меньше шести часов. К этим анализам относятся все биохимические показатели, некоторые гормоны, серологические тесты (ВИЧ, гепатиты, сифилис) и коагулограмма.

Перед сдачей крови на показатели липидного спектра (холестерин, триглицериды) должно пройти не менее 10 часов.

Перед сдачей общего анализа крови можно съесть легкий завтрак. После него кровь можно сдавать через три часа.

Сок, чай и кофе, особенно с сахаром – под запретом. С утра можно выпить немного воды и почистить зубы.

Ужин накануне должен быть легким. Жирная пища может привести к «помутнению» сыворотки крови и затруднить диагностику.

Всегда ли сдавать утром

Многие гормоны подвержены суточным колебаниям, поэтому их надо сдавать строго до 12.00. Это гормоны щитовидной железы, паратгормон, АКТГ, кортизол и некоторые другие.

Другие требования

На результат исследования может повлиять стресс или физическая нагрузка (бег, подъем по лестнице). Желательно отдохнуть 10-15 минут перед процедурой, успокоиться.

Перед сдачей крови не рекомендуется принимать какие-либо лекарственные препараты, кроме случаев, когда необходимо определить концентрацию вещества в крови.

Не курить за час до анализа, особенно важно для сдачи крови на глюкозу.

А вот ПЦР, генетические и аутоиммунные тесты, аллергические пробы, не требуют особой подготовки. Их можно сдавать в любое время суток.