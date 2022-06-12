Это худшие продукты для мужчин старше 40 лет

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В 20 лет можно съесть целую пиццу после ночной вечеринки и не набрать ни грамма. Но в 40 лет многое меняется. Диетологи перечислили продукты, которые легко могут заставить располнеть мужчину после 40.

Маргарин.

Этот продукт содержит пропиленгликоль, синтетическое соединение, которое, как показали исследования, повышает уровень холестерина и вызывает увеличение веса.

Искусственные подсластители. Содовая (даже диетическая). Пищевой краситель.

Такие красители могут содержать примеси, вызывающие рак.

Сладкие коктейли. Фруктовый сок. Маффины.

Кексы. Мясные деликатесы. Мясо на гриле.

При обжаривании мяса на открытом огне могут образовываться канцерогены.

Сырные соусы. Китайский стрит-фуд. Бекон из индейки. Обычные макароны.

Лучше сделать выбор в пользу цельнозерновых.

Белый хлеб. Обезжиренные заправки для салатов.

Они компенсируют отсутствие жира кучей сахара, соли и пищевых добавок.

Обезжиренные молочные продукты.

Лучше поесть нормальные.

Йогурт со вкусами.

Консервированные фрукты. Кленовый сироп. Взбитые сливки. Фастфуд. Обработанное арахисовое масло. Растительные масла. Макароны с сыром. Кофе в баночках из супермаркета. Вафли. Молочные коктейли. Энергетические напитки. Печенье «Орео». Лимонад. Чай в бутылках. Безглютеновые продукты.

Если у вас нет непереносимости глютена, у вас нет причин исключать продукты из пшеницы из своего рациона.

Фермерская рыба.

В отличие от выловленной в дикой природе, выращенная на ферме рыба содержит более высокий уровень жирных кислот омега-6, вызывающих воспаление.

Коммерческие протеиновые коктейли.